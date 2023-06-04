Генштаб: Росія намагається наступати в Мар'їнці і на околицях Бахмута – карта

Сили оборони України протягом суботи, 3 червня, мали 23 бойових зіткнення з ворогом, майже половина з них сталася в Мар'їнці. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Російські окупанти протягом доби вели наступальні дії в районі Мар'їнки, яка знаходиться на західних околицях Донецька, але усі 11 ворожих атак вдалося відбити.

Також українським військовим довелося відбивати наступальні дії ворога поблизу Новоселівського (село, розташоване на трасі Р-07 приблизно на півдорозі між Сватовим та Куп'янськом), Білогорівки та Спірного (район між Лисичанськом та Сіверськом).

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського (село на дорозі між Бахмутом та Костянтинівкою) та Білої Гори (10 км на південний захід від Бахмута), успіху не мав.

На Авдіївському напрямку росіяни не наступали, але завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки. Також з літаків обстріляли українські позиції на Шахтарському напрямку в районах міста Вугледара та сусідньої Пречистівки.

Загалом протягом доби ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Щонайменше двічі росіяни використали "Іскандери". Одна з ракет завдала удару по передмістю Дніпра, внаслідок чого отримали поранення понад 20 цивільних осіб.

Вночі 4 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки на час публікації ранкового зведення Генштабу ще не була відома.

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