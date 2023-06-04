RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росія намагається наступати в Мар'їнці і на околицях Бахмута – карта

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 06:44
Генштаб: Росія намагається наступати в Мар'їнці і на околицях Бахмута – карта - Фото
Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Сили оборони України протягом суботи, 3 червня, мали 23 бойових зіткнення з ворогом, майже половина з них сталася в Мар'їнці. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти протягом доби вели наступальні дії в районі Мар'їнки, яка знаходиться на західних околицях Донецька, але усі 11 ворожих атак вдалося відбити.

Генштаб: Росія намагається наступати в Мар'їнці і на околицях Бахмута – карта

Також українським військовим довелося відбивати наступальні дії ворога поблизу Новоселівського (село, розташоване на трасі Р-07 приблизно на півдорозі між Сватовим та Куп'янськом), Білогорівки та Спірного (район між Лисичанськом та Сіверськом).

Генштаб: Росія намагається наступати в Мар'їнці і на околицях Бахмута – карта

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського (село на дорозі між Бахмутом та Костянтинівкою) та Білої Гори (10 км на південний захід від Бахмута), успіху не мав.

Генштаб: Росія намагається наступати в Мар'їнці і на околицях Бахмута – карта

На Авдіївському напрямку росіяни не наступали, але завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки. Також з літаків обстріляли українські позиції на Шахтарському напрямку в районах міста Вугледара та сусідньої Пречистівки.

Загалом протягом доби ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Щонайменше двічі росіяни використали "Іскандери". Одна з ракет завдала удару по передмістю Дніпра, внаслідок чого отримали поранення понад 20 цивільних осіб.

  • Вночі 4 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки на час публікації ранкового зведення Генштабу ще не була відома.
Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ГенштабвійнаМар'їнкабахмутдонецька областьлуганська область
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 