Ситуація на сході ускладнюється, але є просування Сил оборони – генерал
Ситуація на східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України. Про це повідомив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, пише Military Media Center (медійний майданчик Сил оборони та безпеки України при Міноборони).
За його словами, росіяни почали переходити до наступальних дій північніше Бахмута – біля Білогорівки й Спірного (район Сіверська), Макіївки (район Кремінної-Сватового), Куземівки й Новоселівського (траса Сватове – Куп'янськ), Масютівки (район Куп'янська).
Росіяни намагаються прорвати оборону та розвинути наступ. Візит Сирського покликаний зірвати ці плани.
"Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне розв'язання проблемних питань на місці. В ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи й бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту", – заявив Сирський.
За його словами, таке планування уже продемонструвало свою успішність: один із підрозділів 92-ї бригади відбив атаку на Сватівському напрямку і на "плечах" ворога просунувся вперед на 400 метрів, а 80-а бригада звільнила значну ділянку території в районі Іванівського лісу біля Бахмута.
- 3 червня Генштаб зафіксував 23 бойових зіткнення на фронті, майже половина з них прийшлася на Мар'їнку.
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