Ситуація на сході ускладнюється, але є просування Сил оборони – генерал

Ситуація на східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України. Про це повідомив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, пише Military Media Center (медійний майданчик Сил оборони та безпеки України при Міноборони).

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За його словами, росіяни почали переходити до наступальних дій північніше Бахмута – біля Білогорівки й Спірного (район Сіверська), Макіївки (район Кремінної-Сватового), Куземівки й Новоселівського (траса Сватове – Куп'янськ), Масютівки (район Куп'янська).

Росіяни намагаються прорвати оборону та розвинути наступ. Візит Сирського покликаний зірвати ці плани.

"Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне розв'язання проблемних питань на місці. В ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи й бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту", – заявив Сирський.

За його словами, таке планування уже продемонструвало свою успішність: один із підрозділів 92-ї бригади відбив атаку на Сватівському напрямку і на "плечах" ворога просунувся вперед на 400 метрів, а 80-а бригада звільнила значну ділянку території в районі Іванівського лісу біля Бахмута.

3 червня Генштаб зафіксував 23 бойових зіткнення на фронті, майже половина з них прийшлася на Мар'їнку.

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