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Отбросили россиян, закрепились: видео, как 3 ОШБр штурмовала позиции РФ под Бахмутом видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 20:50
Видео: 3 ОШБр
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Третья отдельная штурмовая бригада показала видео штурма позиций российских оккупантов на Бахмутском направлении.

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В 3 ОШБр отметили, что на кадрах – слаженная работа штурмовиков на М113, расчетов минометов 60 мм, танков и аэроразведки.

"Результат: отбросили россиян на километр, закрепились на позициях", – говорится в сообщении.

Смотрите также: "Наступление начнется не в соцсетях": еще одно видео Минобороны о предстоящем контрнаступлении

Оксана Житнюк
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войнабахмутштурм3 ОШБр
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