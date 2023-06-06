Третья отдельная штурмовая бригада показала видео штурма позиций российских оккупантов на Бахмутском направлении.
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В 3 ОШБр отметили, что на кадрах – слаженная работа штурмовиков на М113, расчетов минометов 60 мм, танков и аэроразведки.
"Результат: отбросили россиян на километр, закрепились на позициях", – говорится в сообщении.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны ликвидировали 211 150 россиян.
- В районе Бахмута у ВСУ есть успех: есть продвижение по разным направлениям от 100 до 1700 метров.
- По словам замминистра обороны Маляр, ВСУ переходят к наступательным действиям по некоторым направлениям, и это часть оборонной операции, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом.
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