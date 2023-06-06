Третя окрема штурмова бригада показала відео штурму позицій російських окупантів на Бахмутському напрямку.

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У 3 ОШБр зазначили, що на кадрах – злагоджена робота штурмовиків на М113, розрахунків мінометів 60 мм, танків та аеророзвідки.

"Результат: відкинули росіян на кілометр, закріпилися на позиціях", – йдеться в повідомленні.

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