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Відкинули росіян, закріпилися: відео, як 3 ОШБр штурмувала позиції РФ під Бахмутом видео

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 20:50
Відео: 3 ОШБр
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Третя окрема штурмова бригада показала відео штурму позицій російських окупантів на Бахмутському напрямку.

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У 3 ОШБр зазначили, що на кадрах – злагоджена робота штурмовиків на М113, розрахунків мінометів 60 мм, танків та аеророзвідки.

"Результат: відкинули росіян на кілометр, закріпилися на позиціях", – йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Наступ почнеться не в соцмережах": ще одне відео Міноборони про майбутній контрнаступ

Оксана Житнюк
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війнаштурмбахмут3 ОШБр
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