Третя окрема штурмова бригада показала відео штурму позицій російських окупантів на Бахмутському напрямку.
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У 3 ОШБр зазначили, що на кадрах – злагоджена робота штурмовиків на М113, розрахунків мінометів 60 мм, танків та аеророзвідки.
"Результат: відкинули росіян на кілометр, закріпилися на позиціях", – йдеться в повідомленні.
- За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували 211 150 росіян.
- У районі Бахмута ЗСУ зараз мають успіх: є просування на різних напрямках від 100 до 1700 метрів.
- За словами заступниці міністра оборони Маляр, ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це частина оборонної операції, яка триває з 24 лютого 2022 року. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом.
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