Україна контратакує під Бахмутом: на південному і північному флангах пройдено до 1,6 км – ЗСУ

Сили оборони просуваються на південному і північному флангах в районі Бахмута, а росіяни чинять запеклий спротив, "поливаючи" українські позиції вогнем артилерії. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він зазначив, що Бахмутський напрямок залишається активним в плані контратакуючих дій з боку українських військ. На деяких напрямках, зокрема, на південному і північному флангах, Сили оборони пройшли до 1600 метрів.

За словами Череватого, росіяни чинять "запеклий" спротив, застосовуючи артилерію. Протягом доби окупанти 342 рази били по позиціях ЗСУ та здійснили шість авіанальотів. Також було 10 боєзіткнень, в ході яких Сили оборони ліквідували 120 росіян, 184 окупантів отримали поранення, один – потрапив у полон.

Також ЗСУ сьогодні під Бахмутом знищили п’ять танків росіян, БТР, бойову машину десанту, бронеавтомобіль, гармату Д-30, станцію радіоелектронної боротьби, два безпілотника "Орлан-10", станцію радіоелектронної розвідки і дев’ять польових складів з боєприпасами.

7 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ, на деяких ділянках просунувшись до 1100 метрів.

Дивіться відео, як бійці ЗСУ влаштували окупантам "мінометне шоу" на Бахмутському напрямку.

Читайте також: 20 км траншей і 5000 мін: у ЗСУ розповіли про ретельно сплановану оборону Бахмута

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.