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Україна контратакує під Бахмутом: на південному і північному флангах пройдено до 1,6 км – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 18:14
Україна контратакує під Бахмутом: на південному і північному флангах пройдено до 1,6 км – ЗСУ - Фото
Бахмут (Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр)

Сили оборони просуваються на південному і північному флангах в районі Бахмута, а росіяни чинять запеклий спротив, "поливаючи" українські позиції вогнем артилерії. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Він зазначив, що Бахмутський напрямок залишається активним в плані контратакуючих дій з боку українських військ. На деяких напрямках, зокрема, на південному і північному флангах, Сили оборони пройшли до 1600 метрів.

За словами Череватого, росіяни чинять "запеклий" спротив, застосовуючи артилерію. Протягом доби окупанти 342 рази били по позиціях ЗСУ та здійснили шість авіанальотів. Також було 10 боєзіткнень, в ході яких Сили оборони ліквідували 120 росіян, 184 окупантів отримали поранення, один – потрапив у полон.

Також ЗСУ сьогодні під Бахмутом знищили п’ять танків росіян, БТР, бойову машину десанту, бронеавтомобіль, гармату Д-30, станцію радіоелектронної боротьби, два безпілотника "Орлан-10", станцію радіоелектронної розвідки і дев’ять польових складів з боєприпасами.

Україна контратакує під Бахмутом: на південному і північному флангах пройдено до 1,6 км – ЗСУ

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Оксана Житнюк
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