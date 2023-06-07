20 км траншей і 5000 мін: у ЗСУ розповіли про ретельно сплановану оборону Бахмута

Оборонна операція на Бахмутському напрямку була ретельно спланованою і комплексною, що дозволило Силам оборони не тільки не дати РФ захопити місто, але і знищити понад 21 000 росіян на цьому відтинку фронту. Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Він наголосив, що попри заяви російських пропагандистів, ворогу від літа минулого року так і не вдалося повністю захопити Бахмут. Це нещодавно підтвердив і ватажок російської терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин.

"Цьому передувала копітка і ретельно спланована оборона міста з визначенням зовнішнього і внутрішнього рубежів, план якої був затверджений ще в липні минулого року. Було вирито майже 20 000 метрів траншей та інших оборонних споруд, зроблено близько 15 000 метрів різного роду загороджувальних споруд, встановлено більше ніж 5000 мін – це злагоджена робота саперів, інженерів і командирів усіх рівнів", – зазначив Череватий.

Він наголосив, що ретельно спланована оборона цього відтинку фронту дала можливість у підсумку знищити на околицях і в самому Бахмуті 21 000 "вагнерівців", ще 60 000 із них отримали поранення.

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Протягом поточної доби, за його словами, на Бахмутському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. ЗСУ знищили 181 окупанта, 65 поранили, 13 взяли у полон. Знищено сім гармат, танк, дві бойові бронемашини, "Орлан-10", пункт управління БПЛА і ворожий склад з боєприпасами.

На пресконференції 6 червня Зеленський відповів на питання про нібито "недостатнє укріплення" Бахмута перед боями з росіянами. Заявив, що Сили оборони в місті отримували найкращі озброєння.

7 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ, на деяких ділянках просунувшись до 1100 метрів.

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