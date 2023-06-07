UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

20 км траншей и 5000 мин: в ВСУ рассказали о тщательно спланированной обороне Бахмута

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 22:42
20 км траншей и 5000 мин: в ВСУ рассказали о тщательно спланированной обороне Бахмута - Фото
Бахмут (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Оборонная операция на Бахмутском направлении была тщательно спланированной и комплексной, что позволило Силам обороны не только не дать РФ захватить город, но и уничтожить более 21 000 россиян на этом отрезке фронта. Об этом в интервью АрмияInform рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он подчеркнул, что, несмотря на заявления российских пропагандистов, врагу с лета прошлого года так и не удалось полностью захватить Бахмут. Это недавно подтвердил и главарь российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин.

"Этому предшествовала кропотливая и тщательно спланированная оборона города с определением внешнего и внутреннего рубежей, план которой был утвержден еще в июле прошлого года. Было вырыто почти 20 000 метров траншей и других оборонных сооружений, сделано около 15 000 метров разного рода заградительных сооружений, установлено больше чем 5000 мин – это слаженная работа саперов, инженеров и командиров всех уровней", – отметил Череватый.

Он подчеркнул, что тщательно спланированная оборона этого отрезка фронта дала возможность в итоге уничтожить в окрестностях и в самом Бахмуте 21 000 "вагнеровцев", еще 60 000 из них получили ранения.

Читайте также: Данилов: В Бахмуте погибли почти 23 000 россиян. Наши потери – в 7,5 раз меньше

В течение текущих суток, по его словам, на Бахмутском направлении произошло 16 боестолкновений. ВСУ уничтожили 181 оккупанта, 65 ранили, 13 взяли в плен. Уничтожены семь пушек, танк, две боевые бронемашины, "Орлан-10", пункт управления БПЛА и вражеский склад с боеприпасами.

  • На пресс-конференции 6 июня Зеленский ответил на вопрос о якобы "недостаточном укреплении" Бахмута перед боями с россиянами. Заявил, что Силы обороны в городе получали лучшие вооружения.
  • 7 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, на некоторых участках продвинувшись до 1100 метров.

Читайте также: Зеленский: Видим, как истерично РФ воспринимает наши шаги под Бахмутом. Знает – мы победим

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабахмутСергей Череватый
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 