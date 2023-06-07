20 км траншей и 5000 мин: в ВСУ рассказали о тщательно спланированной обороне Бахмута

Оборонная операция на Бахмутском направлении была тщательно спланированной и комплексной, что позволило Силам обороны не только не дать РФ захватить город, но и уничтожить более 21 000 россиян на этом отрезке фронта. Об этом в интервью АрмияInform рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Он подчеркнул, что, несмотря на заявления российских пропагандистов, врагу с лета прошлого года так и не удалось полностью захватить Бахмут. Это недавно подтвердил и главарь российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин.

"Этому предшествовала кропотливая и тщательно спланированная оборона города с определением внешнего и внутреннего рубежей, план которой был утвержден еще в июле прошлого года. Было вырыто почти 20 000 метров траншей и других оборонных сооружений, сделано около 15 000 метров разного рода заградительных сооружений, установлено больше чем 5000 мин – это слаженная работа саперов, инженеров и командиров всех уровней", – отметил Череватый.

Он подчеркнул, что тщательно спланированная оборона этого отрезка фронта дала возможность в итоге уничтожить в окрестностях и в самом Бахмуте 21 000 "вагнеровцев", еще 60 000 из них получили ранения.

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В течение текущих суток, по его словам, на Бахмутском направлении произошло 16 боестолкновений. ВСУ уничтожили 181 оккупанта, 65 ранили, 13 взяли в плен. Уничтожены семь пушек, танк, две боевые бронемашины, "Орлан-10", пункт управления БПЛА и вражеский склад с боеприпасами.

На пресс-конференции 6 июня Зеленский ответил на вопрос о якобы "недостаточном укреплении" Бахмута перед боями с россиянами. Заявил, что Силы обороны в городе получали лучшие вооружения.

7 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, на некоторых участках продвинувшись до 1100 метров.

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