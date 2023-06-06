Зеленскому сказали, что Бахмут "недостаточно укрепили". Ответ: ВСУ получали все лучшее там

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о якобы "недостаточном укреплении" Бахмута перед боями с россиянами и заявил, что Силы обороны в городе получали наилучшие вооружения. Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

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По его словам, в Бахмуте было уничтожено 21 000 террористов Вагнера, еще 60 000 получили ранения.

"Серьезная ли там защита? Я думаю, там мощные люди и командиры, мы знаем, какие потери были у нас, но их невозможно даже сравнить. Не хочу говорить о деталях, но все лучшее и новейшее воины получили на этом направлении, лучшие системы, артиллерию", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Бахмут сдерживал сотни тысяч человек.

"Это большое количество военных. Я видел много раненых, был там, это супер-люди. Все, что нам приходило, дефицит, снаряды, мы туда отдавали. До начала полномасштабной войны у нас не было этого оружия и не могло быть", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что военные на фронте понимают, что когда оружие есть, то его передают на передовую.

"Насчет города — как можно укрепить многоэтажку, когда по городу прилетает 50 000 снарядов в день? Укрепляются входы в город. Бахмут не готовили к полномасштабной войне. Было понятно, что он возьмет на себя функцию магнита. Кто говорит, что можно укрепить пятиэтажку против С-300 или артиллерии, я думаю он не очень понимает", — резюмировал президент.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия начала заменять террористов группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.

По словам секретаря СНБО Данилова, с 1 сентября 2022 года, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 россиян. Потери Сил обороны были в 7,5 раза меньше.

Минобороны об успехе ВСУ под Бахмутом: На разных направлениях есть продвижение до 1600 метров.

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