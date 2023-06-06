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Зеленському сказали, що Бахмут "недостатньо укріпили". Відповідь: ЗСУ отримували все найкраще там

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 19:19
Зеленському сказали, що Бахмут
Володимир Зеленський (Фото: пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський відповів на питання про нібито "недостатнє укріплення" Бахмута перед боями з росіянами і заявив, що Сили оборони в місті отримували найкращі озброєння. Про це він повідомив на пресконференції 6 червня.

За його словами, у Бахмуті було знищено 21 000 терористів Вагнера, ще 60 000 отримали поранення.

"Чи серйозний там захист? Я думаю, там потужні люди та командири, ми знаємо, які втрати були у нас, але їх неможливо навіть порівняти. Не хочу говорити про деталі, але все найкраще та новітнє воїни отримали на цьому напрямі, найкращі системи, артилерію", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Бахмут стримував сотні тисяч людей.

"Це велика кількість військових. Я бачив багато поранених, був там, це суперлюди. Все, що нам приходило, дефіцит, снаряди, ми туди віддавали. До початку повномасштабної війни у нас не було цієї зброї і не могло бути", — заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що військові на фронті розуміють, що коли зброя є, то її передають на передову.

"Щодо міста — як можна укріпити багатоповерхівку, коли по місту прилітає 50 000 снарядів на день? Укріплюються входи до міста. Бахмут не готували до повномасштабної війни. Було зрозуміло, що він візьме на себе функцію магніту. Хто каже, що можна укріпити п'ятиповерхівку проти С-300 чи артилерії, я думаю, він не дуже розуміє", — резюмував президент.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаДонбасвійськова допомогабахмут
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