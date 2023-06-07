На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление – Минобороны

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, на некоторых участках продвинувшись до 1100 метров.

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"За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров", – написала она.

Представительница Минобороны отметила, что украинские военные вместе с местными военными администрациями заранее подготовили укрепления, позволяющие Украине держать оборону и наступать на Бахмутском направлении.

Она говорит, что их "строили капитально".

По словам Маляр, российские оккупанты на этом направлении обороняются и стягивают свои резервы из глубины, пытаясь удержать занимаемые позиции.

Террористы Группы Вагнера, говорит заместительница Резникова, остаются кое-где в тыловых подразделениях, боевые действия ведут регулярные отряды ВС РФ.

4 июня 2023 года Сырский сообщил, что ситуация на восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины.

В июне третья ОШБР показала видео штурма позиций российских оккупантов на Бахмутском направлении.

В течение суток 6 июня россияне наступали в направлении Клещиевки на Бахмутском направлении.

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