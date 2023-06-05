Россия истерично реагирует на любые шаги Сил обороны под Бахмутом. Враг знает и чувствует, что Украина победит, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он поблагодарил украинских защитников, "которые дали за этот день именно те новости, которых мы ждем".

"Бахмутское направление – молодцы, воины! Мы видим, как истерично Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности на Донетчине", – сказал Зеленский.

Он отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которые "умело, решительно и результативно защищающих позиции, уничтожают оккупантов и, главное, двигаются вперед".

Президент также отметил, что Украина продолжает работу по поводу санкций против России.

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"Хотя глобальная тенденция уже понятна – Россия проиграет эту войну, хозяева России продолжают отрицать реальность. Продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, изготовить больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на эту агрессию", – отметил Зеленский.

Он анонсировал "новые шаги" для еще большего ограничения российского военного потенциала.

Сегодня замминистра обороны Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, и это часть оборонной операции, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом.

В районе Бахмута у ВСУ сейчас есть успех: есть продвижение по разным направлениям от 100 до 1700 метров.

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