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Зеленский: Видим, как истерично РФ воспринимает наши шаги под Бахмутом. Знает – мы победим видео

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 22:22
Видео: Офис президента
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Россия истерично реагирует на любые шаги Сил обороны под Бахмутом. Враг знает и чувствует, что Украина победит, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он поблагодарил украинских защитников, "которые дали за этот день именно те новости, которых мы ждем".

"Бахмутское направление – молодцы, воины! Мы видим, как истерично Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности на Донетчине", – сказал Зеленский.

Он отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которые "умело, решительно и результативно защищающих позиции, уничтожают оккупантов и, главное, двигаются вперед".

Президент также отметил, что Украина продолжает работу по поводу санкций против России.

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"Хотя глобальная тенденция уже понятна – Россия проиграет эту войну, хозяева России продолжают отрицать реальность. Продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, изготовить больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на эту агрессию", – отметил Зеленский.

Он анонсировал "новые шаги" для еще большего ограничения российского военного потенциала.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойна
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