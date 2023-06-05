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Зеленський: Бачимо, як істерично РФ сприймає наші кроки під Бахмутом. Знає – ми переможемо видео

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 22:22
Відео: Офіс президента
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Росія істерично реагує на будь-які кроки Сил оборони під Бахмутом. Ворог знає і відчуває, що Україна переможе, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він подякував українським захисникам, "які дали за цей день саме ті новини, яких ми очікуємо".

"Бахмутський напрямок – молодці, воїни! Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, усі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині", – сказав Зеленський.

Він відзначив 5-ту окрему штурмову бригаду та 57-му окрему мотопіхотну бригаду, які "вміло, рішучо та результативно захищають позиції, знищують окупантів та, головне, рухаються вперед".

Президент також зазначив, що Україна продовжує роботу щодо санкцій проти Росії.

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"Хоча глобальна тенденція вже зрозуміла – Росія програє цю війну, господарі Росії продовжують заперечувати реальність. Продовжують намагатись обманути світ, обійти санкції, виробити більше зброї, забезпечити більшу трату ресурсів і людей на цю агресію", – зазначив Зеленський.

Він анонсував "нові кроки" для ще більшого обмеження російського військового потенціалу.

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Оксана Житнюк
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