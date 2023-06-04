Зеленський провів спецнараду щодо санкцій проти ракетного терору РФ

Президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду для обговорення санкцій проти осіб та компаній, які допомагають Росії отримувати матеріали та технології для виробництва ракет. Про це він сказав у відеозверненні.

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Зеленський повідомив, що провів "спеціальну нараду щодо санкцій", у якій брали участь ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд та Офіс президента.

"у щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими", – сказав президент.

За його словами, Україна бачить "кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору".

Зеленський заявив, що Україна та її партнери мають "закрити всі такі напрямки", щоб у російських ракетах та російській зброї не було сучасних західних технологій та компонентів.

"Необхідні кроки будуть", – наголосив президент.

У відеозверненні президент також сказав, що російський терор вже у життя сотень українських дітей. Документально підтверджено загибель з моменту повномасштабного вторгнення 485 дітей, але реальна картина набагато страшніша.

В останні тижні Росія влаштовує регулярні масовані атаки ракетами та "шахедами", зокрема запускає їх по Києву та області. У Міноборони вважають, що росіяни "роблять все, щоб посіяти страх серед мирного населення", і українську столицю вони обрали як мету невипадково.

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