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Зеленський: Достеменно відомо про загибель 485 українських дітей, справжнє число значно більше видео

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04.06.2023, 20:49
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Російський терор забрав життя сотень українських дітей, документально підтверджено загибель з моменту повномасштабного вторгнення 485 дітей, але реальна картина набагато страшніша. Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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485 загиблих дітей – це число, яке може бути підтверджено офіційно, оскільки є повні дані про кожну загиблу дитину.

"На жаль, справжнє число більше. Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося страшну правду про окупацію. Про те, скільки людей, скільки дітей у похованнях на окупованій території – у могилах цієї війни, цієї агресії. І скільки ще досі під руїнами у спалених Росією українських містах і селах", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що за підсумками рятувальної операції у Підгородному Дніпровській області, де російська ракета зруйнувала житлові будинки, отримали поранення 25 людей, з них п'ятеро – діти, а дворічна Ліза була вбита.

Зеленський також сказав, що поки що немає повної інформації про сотні тисяч дітей, яких окупанти депортували до Росії. Він повідомив, що поки що вдалося повернути в Україну з депортації лише 371 дитину, "тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі у ворога".

Президент заявив, що всі відповідальні за ці воєнні злочини будуть засуджені.

Сергій Бережний
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