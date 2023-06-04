UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Точно знаем о гибели 485 украинских детей, настоящее число значительно больше видео

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 20:49
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Российский террор унес жизни сотен украинских детей, документально подтверждена гибель с момента полномасштабного вторжения 485 детей, но реальная картина куда страшнее. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

485 погибших детей - это число, которое может быть подтверждено  официально, поскольку есть полные данные о каждом погибшем ребенке.

"К сожалению, настоящее число больше. Каждый раз, когда мы освобождаем нашу землю от российских оккупантов, мы узнаем страшную правду... О том, сколько людей, сколько детей в могилах на оккупированной территории – в могилах этой войны, этой агрессии. И сколько еще под руинами в сожженных Россией украинских городах и селах", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что по итогам спасательной операции в Подгородном Днепровской области, где российская ракета разрушила жилые дома, получили ранения 25 человек, из них пятеро – дети, а двухлетняя Лиза была убита. 

Зеленский также сказал, что пока нет полной информации о сотнях тысяч детей, которых оккупанты депортировали в Россию. Он сообщил, что пока удалось вернуть в Украину из депортации только 371 ребенка, "при том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детях, и это лишь часть наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор у врага". 

Президент заявил, что все ответсвенніе за эти военніе преступления понесут ответственность. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнапогибшиевоенные преступлениядетивидеообращение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 