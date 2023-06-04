Российский террор унес жизни сотен украинских детей, документально подтверждена гибель с момента полномасштабного вторжения 485 детей, но реальная картина куда страшнее. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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485 погибших детей - это число, которое может быть подтверждено официально, поскольку есть полные данные о каждом погибшем ребенке.

"К сожалению, настоящее число больше. Каждый раз, когда мы освобождаем нашу землю от российских оккупантов, мы узнаем страшную правду... О том, сколько людей, сколько детей в могилах на оккупированной территории – в могилах этой войны, этой агрессии. И сколько еще под руинами в сожженных Россией украинских городах и селах", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что по итогам спасательной операции в Подгородном Днепровской области, где российская ракета разрушила жилые дома, получили ранения 25 человек, из них пятеро – дети, а двухлетняя Лиза была убита.

Зеленский также сказал, что пока нет полной информации о сотнях тысяч детей, которых оккупанты депортировали в Россию. Он сообщил, что пока удалось вернуть в Украину из депортации только 371 ребенка, "при том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детях, и это лишь часть наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор у врага".

Президент заявил, что все ответсвенніе за эти военніе преступления понесут ответственность.

29 мая первая леди Елена Зеленская опубликовала видео, как на одной из улиц Киева дети под звуки взрывов бегут в укрытие.

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