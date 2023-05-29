Зеленская показала видео, как в Киеве дети под звуки взрывов бегут от российских ракет

Супруга президента Елена Зеленская опубликовала видео, как сегодня на одной из улиц Киева дети под звуки взрывов бежали от российских ракет в укрытие.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Киев. Утро после бессонной ночи под обстрелами. Снова тревога… Дети, с криками бегущие в укрытие под звуки взрывов, – это наша реальность. Но так не должно быть – нигде и никогда. Страх невозможно выключить – но мы не замираем, а действуем. Украина продолжает бороться", – написала Зеленская.

Київ. Ранок після безсонної ночі під обстрілами. Знову тривога…

Діти, що з криками біжать в укриття під звуки вибухів, – це наша реальність. Але так не має бути – ніде й ніколи. Страх неможливо вимкнути – але ми не завмираємо, а діємо. Україна продовжує боротись pic.twitter.com/ctyccNORmQ — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) May 29, 2023

В ночь на 29 мая россияне нанесли очередной массированный удар по Киеву. ПВО сбило более 40 целей, сорвав атаку. Взрывы были и в областях.

Днем 29 мая Россия повторно устроила атаку по Киеву и области. Главнокомандующий Залужный сообщил, что над Киевской областью было уничтожено 11 крылатых и баллистических ракет.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.