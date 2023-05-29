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Зеленская показала видео, как в Киеве дети под звуки взрывов бегут от российских ракет

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 16:59
Зеленская показала видео, как в Киеве дети под звуки взрывов бегут от российских ракет - Фото
Скриншот с видео

Супруга президента Елена Зеленская опубликовала видео, как сегодня на одной из улиц Киева дети под звуки взрывов бежали от российских ракет в укрытие.

"Киев. Утро после бессонной ночи под обстрелами. Снова тревога… Дети, с криками бегущие в укрытие под звуки взрывов, – это наша реальность. Но так не должно быть – нигде и никогда. Страх невозможно выключить – но мы не замираем, а действуем. Украина продолжает бороться", – написала Зеленская.

  • В ночь на 29 мая россияне нанесли очередной массированный удар по Киеву. ПВО сбило более 40 целей, сорвав атаку. Взрывы были и в областях.
  • Днем 29 мая Россия повторно устроила атаку по Киеву и области. Главнокомандующий Залужный сообщил, что над Киевской областью было уничтожено 11 крылатых и баллистических ракет.
Вадим Ребрина
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ракетный ударЕлена Зеленская
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