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Последствия российского удара по пригороду Днепра: 22 раненых, погиб двухлетний ребенок

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 07:44
Последствия российского удара по пригороду Днепра: 22 раненых, погиб двухлетний ребенок - Фото
Фото: Днепропетровская ОВА

В результате обстрела Россией пригорода Днепра, который произошел 3 июня, погиб двухлетний ребенок, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

"Ночью из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали тело девочки. Ей только что исполнилось два года. Искренние соболезнования родным. Пострадали 22 человека, из них пятеро – дети", – рассказал чиновник.

Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены.

Последствия российского удара по пригороду Днепра: 22 раненых, погиб двухлетний ребенок

Последствия российского удара по пригороду Днепра: 22 раненых, погиб двухлетний ребенок

Последствия российского удара по пригороду Днепра: 22 раненых, погиб двухлетний ребенок

Последствия российского удара по пригороду Днепра: 22 раненых, погиб двухлетний ребенок

Пострадали еще десять частных домов, автомобиль, соседний магазин, газовые сети.

Ночью над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты и один беспилотник, а по Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Там повреждены три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. Раненых и убитых нет.

Андрей Водяный
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