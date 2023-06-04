Последствия российского удара по пригороду Днепра: 22 раненых, погиб двухлетний ребенок
04.06.2023, 07:44
Фото: Днепропетровская ОВА
В результате обстрела Россией пригорода Днепра, который произошел 3 июня, погиб двухлетний ребенок, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
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"Ночью из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали тело девочки. Ей только что исполнилось два года. Искренние соболезнования родным. Пострадали 22 человека, из них пятеро – дети", – рассказал чиновник.
Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены.
Пострадали еще десять частных домов, автомобиль, соседний магазин, газовые сети.
Ночью над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты и один беспилотник, а по Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Там повреждены три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. Раненых и убитых нет.
- Удар по Подгородному произошел вечером 3 июня, Россия применила ракету "Искандер".
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