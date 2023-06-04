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Наслідки російського удару по передмістю Дніпра: 22 поранених, загинула дворічна дитина

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 07:44
Наслідки російського удару по передмістю Дніпра: 22 поранених, загинула дворічна дитина - Фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілу Росією передмістя Дніпра, який стався 3 червня, загинула дворічна дитина, повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.

"Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним. Постраждали 22 людини, з них п'ятеро – діти", – розказав чиновник.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані.

Наслідки російського удару по передмістю Дніпра: 22 поранених, загинула дворічна дитина

Наслідки російського удару по передмістю Дніпра: 22 поранених, загинула дворічна дитина

Наслідки російського удару по передмістю Дніпра: 22 поранених, загинула дворічна дитина

Наслідки російського удару по передмістю Дніпра: 22 поранених, загинула дворічна дитина

Постраждали ще десять приватних будинків, автомобіль, сусідній магазин, газові мережі.

Уночі над Дніпропетровською областю збили дві крилаті ракети та один безпілотник, а по Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Там пошкоджені три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. Поранених і вбитих немає.

Андрій Водяний
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