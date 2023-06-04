Наслідки російського удару по передмістю Дніпра: 22 поранених, загинула дворічна дитина
04.06.2023, 07:44
Фото: Дніпропетровська ОВА
Унаслідок обстрілу Росією передмістя Дніпра, який стався 3 червня, загинула дворічна дитина, повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.
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"Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним. Постраждали 22 людини, з них п'ятеро – діти", – розказав чиновник.
Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані.
Постраждали ще десять приватних будинків, автомобіль, сусідній магазин, газові мережі.
Уночі над Дніпропетровською областю збили дві крилаті ракети та один безпілотник, а по Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Там пошкоджені три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. Поранених і вбитих немає.
- Удар по Підгородному стався ввечері 3 червня, Росія застосувала ракету "Іскандер".
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