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Зеленский провел спецсовещание по санкциям против ракетного террора РФ

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 22:25
Зеленский провел спецсовещание по санкциям против ракетного террора РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский провел специальное совещание для обсуждения санкций против лиц и компаний, которые помогают России получать материалы и технологии для производства ракет. Об этом он сказал в видеообращении.

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Зеленский сообщил, что провел "специальное совещание по поводу санкций", в котором участвовали ГУР, Служба внешней разведки, правительство и Офис президента.

"Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в том числе ракеты. К сожалению, государству-террористу удается использовать мировые технологии через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы", – сказал президент.

По его словам, Украина видит "каждое направление обхода существующих санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используют Россию для продолжения террора".

Зеленский заявил, что Украина и ее партнеры должны "закрыть все такие направления", чтобы в российских ракетах и в российском оружии не было современных западных технологий и компонентов.

"Необходимые шаги будут", – подчеркнул президент.

В видеообращении президент также сказал что российский террор уже унес жизни сотен украинских детей. Документально подтверждена гибель с момента полномасштабного вторжения 485 детей, но реальная картина куда страшнее.

  • В последние недели Россия устраивает регулярные массированные атаки ракетами и "шахедами", в частности запускает их по Киеву и области. В Минобороны считают, что россияне "делают все, чтобы посеять страх среди мирного населения", и украинскую столицу они выбрали как цель неслучайно.

Сергей Бережной
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