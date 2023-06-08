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Украина контратакует под Бахмутом: на южном и северном флангах пройдено до 1,6 км – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 18:14
Украина контратакует под Бахмутом: на южном и северном флангах пройдено до 1,6 км – ВСУ - Фото
Бахмут (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Силы обороны продвигаются на южном и северном флангах в районе Бахмута, а россияне оказывают ожесточенное сопротивление, "поливая" украинские позиции огнем артиллерии. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Он отметил, что Бахмутское направление остается активным в плане контратакующих действий со стороны украинских войск. На некоторых направлениях, в частности, на южном и северном флангах, Силы обороны прошли до 1600 метров.

По словам Череватого, россияне оказывают "ожесточенное" сопротивление, применяя артиллерию. В течение суток оккупанты 342 раза били по позициям ВСУ и совершили шесть авианалетов. Также было 10 боестолкновений, в ходе которых Силы обороны ликвидировали 120 россиян, 184 оккупанта получили ранения, один – попал в плен.

Также ВСУ сегодня под Бахмутом уничтожили пять танков россиян, БТР, боевую машину десанта, бронеавтомобиль, пушку Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы, два беспилотника "Орлан-10", станцию радиоэлектронной разведки и девять полевых складов с боеприпасами.

Украина контратакует под Бахмутом: на южном и северном флангах пройдено до 1,6 км – ВСУ

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Оксана Житнюк
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войнабахмутСергей ЧереватыйБахмутское направление
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