Украина контратакует под Бахмутом: на южном и северном флангах пройдено до 1,6 км – ВСУ

Силы обороны продвигаются на южном и северном флангах в районе Бахмута, а россияне оказывают ожесточенное сопротивление, "поливая" украинские позиции огнем артиллерии. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он отметил, что Бахмутское направление остается активным в плане контратакующих действий со стороны украинских войск. На некоторых направлениях, в частности, на южном и северном флангах, Силы обороны прошли до 1600 метров.

По словам Череватого, россияне оказывают "ожесточенное" сопротивление, применяя артиллерию. В течение суток оккупанты 342 раза били по позициям ВСУ и совершили шесть авианалетов. Также было 10 боестолкновений, в ходе которых Силы обороны ликвидировали 120 россиян, 184 оккупанта получили ранения, один – попал в плен.

Также ВСУ сегодня под Бахмутом уничтожили пять танков россиян, БТР, боевую машину десанта, бронеавтомобиль, пушку Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы, два беспилотника "Орлан-10", станцию радиоэлектронной разведки и девять полевых складов с боеприпасами.

7 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, на некоторых участках продвинувшись до 1100 метров.

Смотрите видео, как бойцы ВСУ устроили оккупантам "минометное шоу" на Бахмутском направлении.

Читайте также: 20 км траншей и 5000 мин: в ВСУ рассказали о тщательно спланированной обороне Бахмута

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.