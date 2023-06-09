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Бійці 3 ОШБр показали відео, як розгромили під Бахмутом росіян з 72-ї бригади видео

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 18:28
Відео: 3 ОШБр
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Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео бою, внаслідок якого під Бахмутом було розгромлено підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Кадри зачистки позицій росіян були зняті на GoPro під час штурму лісосмуги, у якій засіли окупанти.

"Ворог чинить супротив, і стрільба у густих хащах Донеччини не стихає ні на мить. Прикриваючи фланги вогнем, із боєм штурмовики просуваються. У бліндажах, звідки щойно ще відстрілювались окупанти, бійці збирають трофейну зброю та поповнюють власний БК", – йдеться в підписі до відео.

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    Оксана Житнюк
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