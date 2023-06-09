Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео бою, внаслідок якого під Бахмутом було розгромлено підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

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Кадри зачистки позицій росіян були зняті на GoPro під час штурму лісосмуги, у якій засіли окупанти.

"Ворог чинить супротив, і стрільба у густих хащах Донеччини не стихає ні на мить. Прикриваючи фланги вогнем, із боєм штурмовики просуваються. У бліндажах, звідки щойно ще відстрілювались окупанти, бійці збирають трофейну зброю та поповнюють власний БК", – йдеться в підписі до відео.

7 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ, на деяких ділянках просунувшись до 1100 метрів.

Дивіться відео, як бійці ЗСУ влаштували окупантам "мінометне шоу" на Бахмутському напрямку.

Сьогодні речник ЗСУ Череватий повідомив, що Сили оборони скористалися ротацією росіян у Бахмуті та почали атакувати, за добу воїни просунулися на 1,2 км на деяких ділянках.

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