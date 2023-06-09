Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 оккупантов и сожгли 62 единицы их техники
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1010 российских оккупантов, уничтожили 62 единицы техники и 13 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные сообщали, что в ночь на 9 июня украинская ПВО сбила четыре крылатых ракеты, 10 дронов Shahed, "Ланцет", четыре БпЛА-разведчика "Орлан-10" и один Supercam.
Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 213 770 (+1010),
— танков — 3901 (+10),
— боевых бронированных машин — 7600 (+24),
— артиллерийских систем — 3702 (+34),
— РСЗО — 599 (+4),
— средств ПВО — 359 (+4),
— самолетов — 313,
— вертолетов — 299 (+1),
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13),
— крылатых ракет — 1171,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26),
— специальной техники — 502 (+2).
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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