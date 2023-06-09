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Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 оккупантов и сожгли 62 единицы их техники

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 08:15
Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 оккупантов и сожгли 62 единицы их техники - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1010 российских оккупантов, уничтожили 62 единицы техники и 13 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные сообщали, что в ночь на 9 июня украинская ПВО сбила четыре крылатых ракеты, 10 дронов Shahed, "Ланцет", четыре БпЛА-разведчика "Орлан-10" и один Supercam.

Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 213 770 (+1010),

— танков — 3901 (+10),

— боевых бронированных машин — 7600 (+24),

— артиллерийских систем — 3702 (+34),

— РСЗО — 599 (+4),

— средств ПВО — 359 (+4),

— самолетов — 313,

— вертолетов — 299 (+1),

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13),

— крылатых ракет — 1171,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26),

— специальной техники — 502 (+2).

Фото: Генштаб ЗСУ

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Милана Головань
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