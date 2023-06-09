Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 окупантів та спалили 62 одиниці їхньої техніки

Збройні Сили України ліквідували 1010 російських окупантів, знищили 62 одиниці техніки та 13 безпілотників за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові повідомляли, що в ніч проти 9 червня українська ППО збила чотири крилаті ракети, 10 дронів Shahed, "Ланцет", чотири БпЛА-розвідники "Орлан-10" та один Supercam.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали:

— особового складу — 213 770 (+1010),

— танків — 3901 (+10),

— бойових броньованих машин — 7600 (+24),

— артилерійських систем — 3702 (+34),

— РСЗВ — 599 (+4),

— засобів ППО — 359 (+4),

— літаків — 313,

— вертольотів — 299 (+1),

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3247 (+13),

— крилатих ракет — 1171,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6410 (+26),

— спеціальної техніки — 502 (+2).

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