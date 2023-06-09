RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 окупантів та спалили 62 одиниці їхньої техніки

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 08:15
Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 окупантів та спалили 62 одиниці їхньої техніки - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України ліквідували 1010 російських окупантів, знищили 62 одиниці техніки та 13 безпілотників за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові повідомляли, що в ніч проти 9 червня українська ППО збила чотири крилаті ракети, 10 дронів Shahed, "Ланцет", чотири БпЛА-розвідники "Орлан-10" та один Supercam.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали:

— особового складу — 213 770 (+1010),

— танків — 3901 (+10),

— бойових броньованих машин — 7600 (+24),

— артилерійських систем — 3702 (+34),

— РСЗВ — 599 (+4),

— засобів ППО — 359 (+4),

— літаків — 313,

— вертольотів — 299 (+1),

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3247 (+13),

— крилатих ракет — 1171,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6410 (+26),

— спеціальної техніки — 502 (+2).

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте також: "Калібри", "Кинджали", "Іскандери". Що і скільки назбивали над Києвом за травень: інфографіка

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 