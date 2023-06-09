Українська самохідна гаубиця "Паладин" знищила російську важку вогнеметну систему ТОС-1 ("Солнцепек") на Запорізькому напрямку. Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

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За його словами, "Солнцепек" калібру 220 мм було знищено зі 155-мм САУ М109А6 "Паладин" сьогодні, 9 червня.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

Від початку повномасштабної російсько-української війни Сили оборони знищили близько 213 770 росіян і тисячі одиниць різної техніки армії РФ.

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