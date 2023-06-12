З'явилось відео, на якому український FPV-дрон знищує російський танк Т-72. Відповідний запис поширив громадський діяч Сергій Стерненко.

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"Спільна робота спецпризначенців та 253 батальйону ТРО", – йдеться у повідомленні.

На початку відео український дрон знаходить російський танк на дорозі посеред поля та облітає його навколо.

Згодом після цього прилітає дрон-камікадзе, який облітає танк та влучає у нього ззаду.

Після цього український дрон-розвідник фіксує палаючий танк ворога.

12 червня 2023 року за добу оператори БПЛА двох різних підрозділів Сил оборони показали відео зі знищенням щонайменше двох танків Т-80 окупантів.

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