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Дрон-камікадзе облетів навколо і спалив танк Т-72 окупантів – відео влучання видео

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 21:02
Відео: Sternenko
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З'явилось відео, на якому український FPV-дрон знищує російський танк Т-72. Відповідний запис поширив громадський діяч Сергій Стерненко.

"Спільна робота спецпризначенців та 253 батальйону ТРО", – йдеться у повідомленні.

На початку відео український дрон знаходить російський танк на дорозі посеред поля та облітає його навколо.

Згодом після цього прилітає дрон-камікадзе, який облітає танк та влучає у нього ззаду. 

Після цього український дрон-розвідник фіксує палаючий танк ворога.

  • 12 червня 2023 року за добу оператори БПЛА двох різних підрозділів Сил оборони показали відео зі знищенням щонайменше двох танків Т-80 окупантів.

Читайте також: Російські окупанти табуном тікають із позицій на південній ділянці фронту: два відео з дрона

Артем Джеріпа
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війнадронтанкТ-72FPV
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