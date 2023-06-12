Появилось видео, на котором украинский FPV-дрон уничтожает российский танк Т-72. Соответствующую запись распространил общественный деятель Сергей Стерненко.

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"Совместная работа спецназовцев и 253 батальона ТРО", – говорится в сообщении.

В начале видео украинский дрон находит российский танк на дороге посреди поля и облетает его вокруг.

Вскоре после этого прилетает дрон-камикадзе, который облетает танк и попадает в него сзади.

После этого украинский дрон-разведчик фиксирует горящий танк врага.

12 июня 2023 года за сутки операторы БПЛА двух разных подразделений Сил обороны показали видео с уничтожением по меньшей мере двух танков Т-80 оккупантов.

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