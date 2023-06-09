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Российские оккупанты табуном сбегают с позиций на южном участке фронта: два видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 15:17
Видео: Сергей Стерненко
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В сети появились видео, на которых российские оккупанты покидают собственные позиции. Утверждается, что это происходит на южном участке фронта. Сообщается, что это сняла 37 бригада морской пехоты Военно-морских сил. Соответствующие видео распространили активист Сергей Стерненко и Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

На первом видео снято бегство российских солдат с собственных позиций по полю. Отмечается, что это произошло после ударов ВСУ по оккупантам.

"Массовый побег россиян со своих позиций на юге. Перед тем им изрядно насыпали. Били и когда убегали", – подписал видео Стерненко.

СтратКом Вооруженных сил распространил видео, на котором подразделение российских оккупантов массово покидает свои позиции.

"Рота россиян бросила свои позиции под ударами подразделений ВС Украины", – говорится в сообщении.

На видео россияне один за другим бегут посреди деревьев. На видео заметен столб дыма от взрыва.

Пока неизвестны точная локация и дата этих событий.

  • В начале июня 2023 года западные СМИ начали сообщать о якобы начале украинского контрнаступления. В Минобороны США отказались комментировать эту информацию.
  • В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
  • 9 июня в Минобороны сообщили, что в Запорожской области продолжаются позиционные бои, а российские оккупанты стоят в обороне.

Смотрите также: Бойцы устроили оккупантам "минометное шоу" – видео с дрона

Артём Джерипа
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