Минобороны: В Запорожской области идут позиционные бои, россияне стоят в обороне — карта
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Запорожской области идут позиционные бои, российские оккупанты стоят в обороне. Об этом она сообщила в Telegram.
Кроме южного направления, по ее словам, эпицентром боев остается Донбасс, где продолжаются тяжелые бои.
Она отметила, что на всех направлениях россияне наносят авиационные удары, бьют по Силам обороны из минометов и артиллерии, однако не достигают своих целей — украинские воины отбиваются.
В район Бахмута противник стягивает резервы для удержания позиций, пытается атаковать, но безуспешно. Вооруженные Силы Украины ведут активные бои на нескольких участках около города.
Вчера, 8 июня, Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.
Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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