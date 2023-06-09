Минобороны: В Запорожской области идут позиционные бои, россияне стоят в обороне — карта

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Запорожской области идут позиционные бои, российские оккупанты стоят в обороне. Об этом она сообщила в Telegram.

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Кроме южного направления, по ее словам, эпицентром боев остается Донбасс, где продолжаются тяжелые бои.

Она отметила, что на всех направлениях россияне наносят авиационные удары, бьют по Силам обороны из минометов и артиллерии, однако не достигают своих целей — украинские воины отбиваются.

В район Бахмута противник стягивает резервы для удержания позиций, пытается атаковать, но безуспешно. Вооруженные Силы Украины ведут активные бои на нескольких участках около города.

Вчера, 8 июня, Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.

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