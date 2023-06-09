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Минобороны: В Запорожской области идут позиционные бои, россияне стоят в обороне — карта

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 12:43
Минобороны: В Запорожской области идут позиционные бои, россияне стоят в обороне — карта - Фото
Анна Маляр (Фото: ОП)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Запорожской области идут позиционные бои, российские оккупанты стоят в обороне. Об этом она сообщила в Telegram.

Кроме южного направления, по ее словам, эпицентром боев остается Донбасс, где продолжаются тяжелые бои. 

Она отметила, что на всех направлениях россияне наносят авиационные удары, бьют по Силам обороны из минометов и артиллерии, однако не достигают своих целей — украинские воины отбиваются. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В район Бахмута противник стягивает резервы для удержания позиций, пытается атаковать, но безуспешно. Вооруженные Силы Украины ведут активные бои на нескольких участках около города. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Вчера, 8 июня, Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.

Дмитрий Гриниченко
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войнаминобороныАнна Малярзапорожская областьбахмутДонбасс
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