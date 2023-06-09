Міноборони: У Запорізькій області тривають позиційні бої, росіяни стоять в обороні — карта
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Запорізькій області йдуть позиційні бої, російські окупанти стоять в обороні. Про це вона повідомила у Telegram.
Окрім південного напряму, за її словами, епіцентром боїв залишається Донбас, де точаться важкі бої.
Вона зазначила, що на всіх напрямках росіяни завдають авіаційних ударів, б'ють по Силах оборони з мінометів та артилерії, проте не досягають своєї цілі — українські воїни відбиваються.
У район Бахмута противник стягує резерви для утримання позицій, намагається атакувати, але безуспішно. Збройні Сили України ведуть активні бої на кількох ділянках біля міста.
Учора, 8 червня, Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.
Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназвані анонімні джерела про те, що Сили оборони нібито "почали" очікуваний наступ.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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