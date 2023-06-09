Міноборони: У Запорізькій області тривають позиційні бої, росіяни стоять в обороні — карта

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Запорізькій області йдуть позиційні бої, російські окупанти стоять в обороні. Про це вона повідомила у Telegram.

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Окрім південного напряму, за її словами, епіцентром боїв залишається Донбас, де точаться важкі бої.

Вона зазначила, що на всіх напрямках росіяни завдають авіаційних ударів, б'ють по Силах оборони з мінометів та артилерії, проте не досягають своєї цілі — українські воїни відбиваються.

У район Бахмута противник стягує резерви для утримання позицій, намагається атакувати, але безуспішно. Збройні Сили України ведуть активні бої на кількох ділянках біля міста.

Учора, 8 червня, Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназвані анонімні джерела про те, що Сили оборони нібито "почали" очікуваний наступ.

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