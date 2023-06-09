RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міноборони: У Запорізькій області тривають позиційні бої, росіяни стоять в обороні — карта

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 12:43
Міноборони: У Запорізькій області тривають позиційні бої, росіяни стоять в обороні — карта - Фото
Ганна Маляр (Фото: ОП)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Запорізькій області йдуть позиційні бої, російські окупанти стоять в обороні. Про це вона повідомила у Telegram.

Окрім південного напряму, за її словами, епіцентром боїв залишається Донбас, де точаться важкі бої.

Вона зазначила, що на всіх напрямках росіяни завдають авіаційних ударів, б'ють по Силах оборони з мінометів та артилерії, проте не досягають своєї цілі — українські воїни відбиваються.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

У район Бахмута противник стягує резерви для утримання позицій, намагається атакувати, але безуспішно. Збройні Сили України ведуть активні бої на кількох ділянках біля міста.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Учора, 8 червня, Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназвані анонімні джерела про те, що Сили оборони нібито "почали" очікуваний наступ.

Читайте також: Україна під час наступу поверне важливу частину території – радник Байдена

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасміноборониЗапорізька областьГанна Малярбахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 