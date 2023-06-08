доповнено

На південному напрямку російські окупанти перебувають в активній обороні. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Південь. Тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", – повідомили у Міноборони.

ДОПОВНЕНО о 17:05. Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що просування підрозділів ЗСУ через лінії оборони росіян на Запорізькому напрямі – це локальні успіхи.

"Стоїть завдання покращення свого становища або вихід на вигідніші рубежі – на перспективу. Це дії місцевого значення... На деяких ділянках відбувається така рухливість і пожвавлення. Серед активностей – йдуть бої за Великі Новосілки", – повідомив спікер ЗСУ.

За даними Міноборони, на Бахмутському напрямку тривають активні дії Сил оборони, продовжуються бої.

"Десь ворог намагається перейти в наступ, але безуспішно", – написала Маляр.

На Куп'янському, Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційних ударів, здійснює обстріл.

На Авдіївському та Лиманському напрямах противник робить спроби наступати, але без успіху.

"На Мар'їнському – продовжуються бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат", – йдеться у повідомленні.

8 червня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу Сили оборони ліквідували 730 окупантів, 28 артилерійських систем і 18 танків.

У Генштабі зазначили, що окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.

Читайте також: Екскомандир Азова про ситуацію у Бахмута: Рвемо ворога на флангах, диктуємо свої умови

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.