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Втрати Росії. Знищено понад 700 окупантів та 34 одиниці бронетехніки за добу

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08.06.2023, 08:30
Втрати Росії. Знищено понад 700 окупантів та 34 одиниці бронетехніки за добу - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
За добу Сили оборони ліквідували 730 окупантів, 28 артилерійських систем та 18 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 8 червня орієнтовно складають:
особового складу ‒ близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано;
танків ‒ 3891 (+18);
бойових броньованих машин (+16);
артилерійських систем – 3668 (+28);
РСЗВ – 595 (+1);
засобів ППО ‒ 355 (+3);
літаків – 314 (+0);
гелікоптерів – 299 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15);
крилатих ракет ‒ 1171 (+0);
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) ;
автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35);
спеціальної техніки ‒ 500 (+8).
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
  • 8 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що впродовж доби російські окупанти продовжили наступати в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки. 

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Артем Джеріпа
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