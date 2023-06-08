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Потери России. Уничтожено более 700 оккупантов и 34 единицы бронетехники за сутки

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 08:30
Потери России. Уничтожено более 700 оккупантов и 34 единицы бронетехники за сутки - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ
За сутки Силы обороны ликвидировали 730 оккупантов, 28 артиллерийских систем и 18 танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 8 июня ориентировочно составляют:
личного состава – около 212 760 (+730) человек ликвидировано;
танков ‒ 3891 (+18);
боевых бронированных машин (+16);
артиллерийских систем – 3668 (+28);
РСЗО – 595 (+1);
средств ПВО – 355 (+3);
самолетов – 314 (+0);
вертолетов – 299 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15);
крылатых ракет ‒ 1171 (+0);
кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35);
специальной техники – 500 (+8).
Фото: Генеральний штаб ВСУ
  • 8 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что в течение суток российские оккупанты продолжили наступать в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки.

Читайте также: ВСУ: Подрыв Каховской ГЭС нанес урон 7 десантной дивизии и 22 армейскому корпусу России

Артём Джерипа
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войнапотеригенштаб
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