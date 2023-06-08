Потери России. Уничтожено более 700 оккупантов и 34 единицы бронетехники за сутки
08.06.2023, 08:30
Фото: Генеральный штаб ВСУ
За сутки Силы обороны ликвидировали 730 оккупантов, 28 артиллерийских систем и 18 танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Общие боевые потери противника на 8 июня ориентировочно составляют:
личного состава – около 212 760 (+730) человек ликвидировано;
танков ‒ 3891 (+18);
боевых бронированных машин (+16);
РСЗО – 595 (+1);
средств ПВО – 355 (+3);
самолетов – 314 (+0);
вертолетов – 299 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15);
крылатых ракет ‒ 1171 (+0);
кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35);
специальной техники – 500 (+8).
- 8 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что в течение суток российские оккупанты продолжили наступать в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки.
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