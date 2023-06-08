Генштаб: РФ наступает на флангах под Бахмутом, Кременной, Авдеевкой и Марьинкой — карта
08.06.2023, 06:43
Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за минувшие сутки на Донбассе произошло 30 боевых столкновений. В районе Кременной враг безуспешно атаковал около Веселого Донецкой области.
В районе Бахмута россияне наступали в направлении Орехово-Василевки, Ивановского и Северного, ВСУ отбились.
Вблизи Донецка противник пытался неудачно атаковать в сторону Авдеевки и Первомайского. В районе Марьинки Силы обороны отбили многочисленные атаки, оккупанты понесли значительные потери.
Украинская авиация нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено четыре беспилотника-разведчика.
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, пять складов боеприпасов, два ЗРК и радиолокационную станцию.
Ранее спикер ВСУ Череватый заявил, что оккупанты из регулярных частей, входящих в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк третьей отдельной штурмовой бригады.
- Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
- По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
- В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу.
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