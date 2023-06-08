Генштаб: РФ наступает на флангах под Бахмутом, Кременной, Авдеевкой и Марьинкой — карта

Российские оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за минувшие сутки на Донбассе произошло 30 боевых столкновений. В районе Кременной враг безуспешно атаковал около Веселого Донецкой области.

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