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Генштаб: РФ наступает на флангах под Бахмутом, Кременной, Авдеевкой и Марьинкой — карта

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 06:43
Генштаб: РФ наступает на флангах под Бахмутом, Кременной, Авдеевкой и Марьинкой — карта - Фото
Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за минувшие сутки на Донбассе произошло 30 боевых столкновений. В районе Кременной враг безуспешно атаковал около Веселого Донецкой области. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)
В районе Бахмута россияне наступали в направлении Орехово-Василевки, Ивановского и Северного, ВСУ отбились. 
Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Вблизи Донецка противник пытался неудачно атаковать в сторону Авдеевки и Первомайского. В районе Марьинки Силы обороны отбили многочисленные атаки, оккупанты понесли значительные потери.
 
Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено четыре беспилотника-разведчика. 
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, пять складов боеприпасов, два ЗРК и радиолокационную станцию. 

Ранее спикер ВСУ Череватый заявил, что оккупанты из регулярных частей, входящих в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк третьей отдельной штурмовой бригады.

  • Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
  • По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
  • В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу.

Читайте также: Спикер ВСУ: Бравурные заявления Пригожина – латентная капитуляция, он бежит из Бахмута

Дмитрий Гриниченко
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