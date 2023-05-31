ВСУ: Армия РФ, которая заходит в Бахмут, в ужасе от ветеранов Азова из 3 штурмовой бригады

Российские оккупанты из регулярных частей, которые заходят в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк 3 отдельной штурмовой бригады. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, за сутки в районе Бахмута было два боевых столкновения, россияне продолжают ротацию, которую плотно прикрывают артиллерией, – зафиксировано 343 обстрела и один авиаудар.

Он отметил, что Силы обороны постоянно бьют по врагу – за день уничтожено 78 захватчиков, 121 ранен. Также поражены самоходная артиллерийская установка "Гиацинт", зенитная пушка С-30, противотанковый комплекс, два полевых склада с боеприпасами, склад с горючим и три командных пункта.

Череватый заявил, что РФ меняет террористов группы Вагнера на десантников и мотострелков, вводя одни из лучших оставшихся подразделений с боевым опытом.

"Прибывают они в не лучшем моральном состоянии, видят состояние Вагнера и знают, насколько были жестокие бои. Ветераны "Азова" из 3 штурмовой наводят на них ужас. Ротация у них еще продолжается, ближайшие дни покажут", – резюмировал спикер ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.

По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: Обе стороны готовятся продолжить борьбу.

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