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ВСУ: Армия РФ, которая заходит в Бахмут, в ужасе от ветеранов Азова из 3 штурмовой бригады

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 20:27
ВСУ: Армия РФ, которая заходит в Бахмут, в ужасе от ветеранов Азова из 3 штурмовой бригады - Фото
Бойцы 3 штурмовой бригады (фото: 3 ОШБр/Facebook)

Российские оккупанты из регулярных частей, которые заходят в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк 3 отдельной штурмовой бригады. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, за сутки в районе Бахмута было два боевых столкновения, россияне продолжают ротацию, которую плотно прикрывают артиллерией, – зафиксировано 343 обстрела и один авиаудар.
Он отметил, что Силы обороны постоянно бьют по врагу – за день уничтожено 78 захватчиков, 121 ранен. Также поражены самоходная артиллерийская установка "Гиацинт", зенитная пушка С-30, противотанковый комплекс, два полевых склада с боеприпасами, склад с горючим и три командных пункта.
Череватый заявил, что РФ меняет террористов группы Вагнера на десантников и мотострелков, вводя одни из лучших оставшихся подразделений с боевым опытом. 

"Прибывают они в не лучшем моральном состоянии, видят состояние Вагнера и знают, насколько были жестокие бои. Ветераны "Азова" из 3 штурмовой наводят на них ужас. Ротация у них еще продолжается, ближайшие дни покажут", – резюмировал спикер ВСУ.

  • Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
  • По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
  • В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: Обе стороны готовятся продолжить борьбу. 

Читайте также: Спикер ВСУ: Бравурные заявления Пригожина – латентная капитуляция, он бежит из Бахмута

Дмитрий Гриниченко
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