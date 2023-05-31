В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: Обе стороны готовятся продолжить борьбу

Силы обороны и российские оккупанты сейчас усиливаются и готовятся для продолжения боев за Бахмут, борьба за это направление не завершена. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Она отметила, что большую часть Бахмута все же контролируют оккупанты, но под контролем Сил обороны остаются "некоторые объекты" в окрестностях юго-западной части города и фактически вход в город.

"Наступательная активность врага там по сути остановлена. По новостям кажется, что там затишье, потому что и с нашей стороны уже несколько суток не осуществляется продвижения. Но на самом деле это нельзя назвать затишьем, это только такое впечатление. На самом деле враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он просто меняет инструменты", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что в настоящее время обстрелы со стороны РФ в районе Бахмута по интенсивности соизмеримы с периодом самых острых боев в городе.

Маляр отметила, что россияне продолжают проводить перегруппировку войск. Украинские силы тем временем продолжают выполнять свои боевые задачи в Бахмуте.

"Несколько дней назад было приостановлено продвижение, но это не значит, что они просто стоят. Они выполняют другие задачи. Мы не можем объявлять — какие, но это задачи, направленные на повышение боеспособности. То есть то, что кажется сейчас якобы затишьем – на самом деле [не является таковым], обе стороны усиливаются и готовятся к тому, что будет продолжена борьба. На самом деле война и борьба за это направление продолжаются", – сказала Маляр.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.

По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

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