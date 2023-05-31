В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: Обидві сторони готуються продовжити боротьбу

Сили оборони та російські окупанти наразі посилюються і готуються для продовження боїв за Бахмут, боротьба за цей напрямок не завершена. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Вона зазначила, що більшу частину Бахмута все ж контролюють окупанти, але під контролем Сил оборони наразі залишаються "деякі об’єкти" на околицях південно-західної частини міста і фактично вхід у місто.

"Наступальна активність ворога там по суті зупинена. Дивлячись новини, здається, що там затишшя, бо і з нашого боку вже декілька діб не здійснюється просування. Але насправді це не можна назвати затишшям, це лише таке враження. Насправді ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він просто змінює інструменти", – сказала Маляр.

Вона наголосила, що наразі обстріли з боку РФ в районі Бахмута за інтенсивністю співмірні з періодом найгостріших боїв у місті.

Маляр зазначила, що росіяни наразі продовжують проводити перегрупування військ. Українські сили тим часом продовжують виконувати свої бойові задачі у Бахмуті.

"Декілька днів тому було призупинено просування, але це не означає, що вони просто стоять. Вони виконують інші задачі. Ми не можемо оголошувати — які, але це задачі, спрямовані на підвищення боєздатності. Тобто те, що здається зараз нібито затишшям – насправді [не є таким], обидві сторони посилюються та готуються до того, що буде продовжена боротьба. Насправді війна і боротьба за цей напрямок тривають", – сказала Маляр.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

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