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Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він біжить із Бахмута

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 13:25
Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він біжить із Бахмута - Фото
Сергій Череватий (Скриншот відео)

Ватажок терористів Вагнера Євген Пригожин біжить із Бахмута, бо намагається зберегти залишки свого угруповання, а його гучні заяви прикривають "латентну капітуляцію". Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телемарафону.

За словами Череватого, союзники України визнають, що у Бахмуті Силам оборони вдалося зламати бойовий потенціал Росії, знищити ПВК Вагнера.

"Усі ці його (Пригожина) бравурні заяви – це просто латентна капітуляція. Він біжить, щоб зберегти залишки свого угруповання", – сказав речник ЗСУ.

Він підкреслив, що ПВК Вагнер йде з Бахмута, бо має проблеми з особовим складом, а не з нестачею снарядів.

Череватий повідомив, що за останню добу в Бахмуті не було боєзіткнень.

"Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання Вагнера, замінюючи його підрозділами повітряно-десантних і мотострілецьких військ", – сказав Черевий.

Він додав, що Сили оборони не дають так просто піти окупантам – минулої доби було знищено 80 росіян, 119 поранено. З техніки та майна ліквідовано: БМП, безпілотник, зенітна гармата, два автомобілі та п'ять польових складів з боєприпасами.

"Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце, тому що вони брали участь уже в багатьох боях – це другий-третій склад бригад, які заходять. Плюс вони бачать, в якому стані виходять злочинці з Вагнера, і на основі перехоплень ми бачимо, що захоплення в них це не викликає", – розповів Череватий.

  • У Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

Читайте також: ЗСУ: РФ заводить до Бахмуту підрозділи, які зазнали великих втрат, це другий-третій склад

Наталія Медведєва
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пвк вагнераЄвген ПригожинбахмутСергій Череватий
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