Спикер ВСУ: Бравурные заявления Пригожина – латентная капитуляция, он бежит из Бахмута

Главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин бежит из Бахмута, потому что пытается сохранить остатки своей группировки, а его громкие заявления прикрывают "латентную капитуляцию". Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По словам Череватого, союзники Украины признают, что в Бахмуте Силам обороны удалось сломать боевой потенциал России, уничтожить ЧВК Вагнера.

"Все эти его (Пригожина) бравурные заявления – это просто латентная капитуляция. Он бежит, чтобы сберечь остатки своей группировки", – сказал спикер ВСУ.

Он подчеркнул, что ЧВК Вагнер уходит из Бахмута, потому что у него проблемы с личным составом, а не с нехваткой снарядов.

Череватый сообщил, что за последние сутки в Бахмуте не было боестолкновений.

"Враг продолжает ротационные мероприятия, отводя преступную группировку Вагнера, заменяя его подразделениями воздушно-десантных и мотострелковых войск", – сказал Череватый.

Он добавил, что Силы обороны не дают так просто уйти оккупантам – за минувшие сутки было уничтожено 80 россиян, 119 ранено. Из техники и имущества ликвидированы: БМП, беспилотник, зенитная пушка, два автомобиля и пять полевых складов с боеприпасами.

"Этот отвод угнетающе действует на тех, кто заходит на их место, потому что они участвовали уже во многих боях – это второй-третий состав бригад, которые заходят. Плюс они видят в каком состоянии выходят преступники из Вагнера, и по перехватам мы видим, что восхищения у них это не вызывает", – рассказал Череватый.

В Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера на регулярные подразделения, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов на Бахмутском направлении существенно снизилась.

По словам Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому в течение последних нескольких дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

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