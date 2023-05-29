ВСУ: РФ заводит в Бахмут подразделения, понесшие большие потери, это второй-третий состав

Вместо наемников российской террористической организации Группа Вагнера в Бахмут заходят регулярные войска РФ, однако эти подразделения ранее уже понесли значительные потери, и сейчас в их составе много мобилизованных. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Он подчеркнул, что ротационные мероприятия оккупантов в Бахмуте обусловлены в первую очередь большими потерями среди "вагнеровцев".

"Заходят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта, а также мотострелковые подразделения. Мы знаем их наименования, их командиров, знаем их боевой потенциал. Все эти подразделения с начала большого вторжения принимали участие в войне, и все они понесли значительные потери. В основном это уже второй-третий состав", – сказал спикер ВСУ.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что данные подразделения доукомплектованы недавно мобилизованными, Череватый ответил: "Абсолютно. Иначе они не могли бы выполнять свои боевые задачи".

Он рассказал, что в течение суток на Бахмутском направлении произошло три боестолкновения, однако оккупанты активно вели огонь по украинским позициям, в том числе применяя авиацию. Силы обороны тоже вели огонь по оккупантам, в результате чего были убиты 155 россиян, 116 захватчиков получили ранения. Также уничтожены две пушки Д-30, боевая машина пехоты, станция радиоэлектронной борьбы, три авто и шесть полевых складов с боеприпасами.

В Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера на регулярные подразделения, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов на Бахмутском направлении существенно снизилась.

По словам Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому в течение последних нескольких дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

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