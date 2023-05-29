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ЗСУ: РФ заводить в Бахмут підрозділи, які зазнали великих втрат, це другий-третій склад

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 20:52
ЗСУ: РФ заводить в Бахмут підрозділи, які зазнали великих втрат, це другий-третій склад - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Замість найманців російської терористичної організації Група Вагнера в Бахмут заходять регулярні війська РФ, однак ці підрозділи раніше вже зазнали значних втрат, і наразі в їхньому складі багато мобілізованих. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він наголосив, що ротаційні заходи окупантів у Бахмуті спричинені насамперед великими втратами серед "вагнерівців".

"Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта, а також мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, їхніх командирів, знаємо їхній бойовий потенціал. Всі ці підрозділи від початку великого вторгнення брали участь у війні, і всі вони зазнали значних втрат. Здебільшого це вже другий-третій склад", – сказав речник ЗСУ.

На уточнювальне питання, чи означає це, що дані підрозділи доукомплектовані нещодавно мобілізованими, Череватий відповів: "Абсолютно. Інакше вони не могли б виконувати свої бойові завдання".

Він розповів, що протягом доби на Бахмутському напрямку відбулось три боєзіткнення, однак окупанти активно вели вогонь по українських позиціях, зокрема застосовуючи авіацію. Сили оборони також вели вогонь по окупантах, в результаті чого було вбито 155 росіян, 116 загарбників отримали поранення. Також знищено дві гармати Д-30, бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, три авто і шість польових складів з боєприпасами.

  • У Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, через це інтенсивність наступальних дій окупантів на Бахмутському напрямку суттєво знизилася. 
  • За словами Череватого, у Бахмуті бойові дії наразі зведені до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
Оксана Житнюк
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війнабахмутСергій Череватий
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