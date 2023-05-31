ЗСУ: Армія Росії, яка заходить до Бахмута, в жаху від ветеранів "Азова" з 3 штурмової бригади

Російські окупанти з регулярних частин, які заходять до Бахмута, "в жаху" від ветеранів бригади "Азов", з яких сформовано кістяк 3 окремої штурмової бригади. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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За його словами, за добу в районі Бахмута було два бойові зіткнення, росіяни продовжують ротацію, яку щільно прикривають артилерією, – зафіксовано 343 обстріли та один авіаудар.

Він зазначив, що Сили оборони постійно б'ють по ворогові – за день знищено 78 загарбників, 121 поранений. Також уражені самохідна артилерійська установка "Гіацинт", зенітна гармата С-30, протитанковий комплекс, два польові склади з боєприпасами, склад з пальним і три командні пункти.

Череватий заявив, що РФ змінює терористів групи Вагнера на десантників і мотострільців, вводячи одні з найкращих підрозділів, що залишилися, з бойовим досвідом.

"Прибувають вони в не найкращому моральному стані, бачать стан Вагнера і знають, наскільки були жорстокі бої. Ветерани "Азова" з 3 штурмової наводять на них жах. Ротація у них ще триває, найближчими днями покажуть", – резюмував спікер ЗСУ.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: Обидві сторони готуються продовжити боротьбу.

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