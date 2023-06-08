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Генштаб: РФ наступає на флангах під Бахмутом, Кремінною, Авдіївкою та Мар'їнкою — карта

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 06:43
Генштаб: РФ наступає на флангах під Бахмутом, Кремінною, Авдіївкою та Мар'їнкою — карта - Фото
Українська БМП (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що минулої доби на Донбасі сталося 30 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог безуспішно атакував біля Веселого Донецької області.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

У районі Бахмута росіяни наступали у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

Поблизу Донецька противник намагався невдало атакувати у бік Авдіївки та Першотравневого. У районі Мар'їнки Сили оборони відбили численні атаки, окупанти зазнали значних втрат.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 23 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах. Знищено чотирьох безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили чотири пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, п'ять складів боєприпасів, два ЗРК та радіолокаційну станцію.

Раніше спікер ЗСУ Череватий заявив, що окупанти з регулярних частин, які заходять до Бахмута, "в жаху" від ветеранів бригади "Азов", з яких сформовано кістяк третьої окремої штурмової бригади.

  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
  • В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу. 

Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він тікає з Бахмута

Дмитро Гриниченко
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