Генштаб: РФ наступає на флангах під Бахмутом, Кремінною, Авдіївкою та Мар'їнкою — карта

Російські окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що минулої доби на Донбасі сталося 30 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог безуспішно атакував біля Веселого Донецької області.

У районі Бахмута росіяни наступали у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, ЗСУ відбилися.

Поблизу Донецька противник намагався невдало атакувати у бік Авдіївки та Першотравневого. У районі Мар'їнки Сили оборони відбили численні атаки, окупанти зазнали значних втрат.

Українська авіація завдала 23 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах. Знищено чотирьох безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили чотири пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, п'ять складів боєприпасів, два ЗРК та радіолокаційну станцію.

Раніше спікер ЗСУ Череватий заявив, що окупанти з регулярних частин, які заходять до Бахмута, "в жаху" від ветеранів бригади "Азов", з яких сформовано кістяк третьої окремої штурмової бригади.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу.

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