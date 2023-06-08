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ВСУ: Подрыв Каховской ГЭС нанес потери 7 десантной дивизии и 22 армейскому корпусу России

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 07:06
ВСУ: Подрыв Каховской ГЭС нанес потери 7 десантной дивизии и 22 армейскому корпусу России - Фото
Потоп в Херсонской области (Фото: EPA)

Российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва Каховской гидроэлектростанции и понесли потери в живой силе, технике и вооружении. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что в подразделениях седьмой десантно-штурмовой дивизии и 22 армейского корпуса армии России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.
В этих подразделениях лишились нескольких полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильной и бронетанковой техники, другого военного имущества. 

Также 6 июня из временно оккупированной Каховки произошла массовая эвакуация гражданских на собственном транспорте. Вместе с местными жителями бежали и россияне, прикрываясь мирными людьми. 

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Дмитрий Гриниченко
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армия РоссиивойнаХерсонская областьпотеригенштабкаховская гэс
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