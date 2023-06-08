ВСУ: Подрыв Каховской ГЭС нанес потери 7 десантной дивизии и 22 армейскому корпусу России

Российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва Каховской гидроэлектростанции и понесли потери в живой силе, технике и вооружении. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в подразделениях седьмой десантно-штурмовой дивизии и 22 армейского корпуса армии России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

В этих подразделениях лишились нескольких полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильной и бронетанковой техники, другого военного имущества.

Также 6 июня из временно оккупированной Каховки произошла массовая эвакуация гражданских на собственном транспорте. Вместе с местными жителями бежали и россияне, прикрываясь мирными людьми.

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