ВСУ: Подрыв Каховской ГЭС нанес потери 7 десантной дивизии и 22 армейскому корпусу России
08.06.2023, 07:06
Потоп в Херсонской области (Фото: EPA)
Российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва Каховской гидроэлектростанции и понесли потери в живой силе, технике и вооружении. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что в подразделениях седьмой десантно-штурмовой дивизии и 22 армейского корпуса армии России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.
В этих подразделениях лишились нескольких полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильной и бронетанковой техники, другого военного имущества.
Также 6 июня из временно оккупированной Каховки произошла массовая эвакуация гражданских на собственном транспорте. Вместе с местными жителями бежали и россияне, прикрываясь мирными людьми.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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