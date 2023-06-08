ЗСУ: Підрив Каховської ГЕС завдав втрат 7 десантній дивізії та 22 армійському корпусу Росії

Російські окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської гідроелектростанції та зазнали втрат у живій силі, техніці й озброєнні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що у підрозділах сьомої десантно-штурмової дивізії та 22 армійського корпусу армії Росії є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.

У цих підрозділах втрачено кілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Також 6 червня із тимчасово окупованої Каховки сталася масова евакуація цивільних на власному транспорті. Разом із місцевими жителями втекли й росіяни, прикриваючись мирними людьми.

Читайте також: Як і навіщо Росія знищила Каховську ГЕС. Перші факти та оцінки

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.