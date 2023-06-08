ЗСУ: Підрив Каховської ГЕС завдав втрат 7 десантній дивізії та 22 армійському корпусу Росії
Російські окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської гідроелектростанції та зазнали втрат у живій силі, техніці й озброєнні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що у підрозділах сьомої десантно-штурмової дивізії та 22 армійського корпусу армії Росії є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.
У цих підрозділах втрачено кілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.
Також 6 червня із тимчасово окупованої Каховки сталася масова евакуація цивільних на власному транспорті. Разом із місцевими жителями втекли й росіяни, прикриваючись мирними людьми.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, вирішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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