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ЗСУ: Підрив Каховської ГЕС завдав втрат 7 десантній дивізії та 22 армійському корпусу Росії

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08.06.2023, 07:06
ЗСУ: Підрив Каховської ГЕС завдав втрат 7 десантній дивізії та 22 армійському корпусу Росії - Фото
Потоп у Херсонській області (Фото: EPA)

Російські окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської гідроелектростанції та зазнали втрат у живій силі, техніці й озброєнні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що у підрозділах сьомої десантно-штурмової дивізії та 22 армійського корпусу армії Росії є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.

У цих підрозділах втрачено кілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Також 6 червня із тимчасово окупованої Каховки сталася масова евакуація цивільних на власному транспорті. Разом із місцевими жителями втекли й росіяни, прикриваючись мирними людьми.

Читайте такожЯк і навіщо Росія знищила Каховську ГЕС. Перші факти та оцінки

Дмитро Гриниченко
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