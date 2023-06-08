Екскомандир Азову про ситуацію у Бахмута: Рвемо ворога на флангах, диктуємо свої умови

Екскомандир полку Азов Максим Жорін в інтерв'ю 24 каналу розповів, що українські військові заволоділи ініціативою на флангах під Бахмутом та готуються "вибити" звідти російських окупантів.

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За його словами, стратегічно найважливіші бої зараз відбуваються на південному і північному флангах під Бахмутом. Там бійці 3-ї окремої штурмової бригади перейшли до наступальних дій.

"Ми повністю забрали ініціативу у ворога і зараз "рвемо" його на флангах, просуваючись вперед. Ворог більше не може вести наступальні дії. Ми диктуємо російській армії свої умови", – сказав він.

Українські війська планують оточити російське угруповання з флангів і створити такі умови, за яких окупанти не зможуть утримувати Бахмут.

Жорін розповів, що ЗСУ "скористалися тим, що на окремих ділянках ворог погано підготувався до оборони".

"Ми просуваємось вперед, виявляємо їхні позиції, вибиваємо їх звідти, закріплюємося і знову продовжуємо рух. В підсумку, ворог або буде змушений піти з міста, або буде знищений нашими підрозділами", – сказав екскомандир "Азову".

На пресконференції 6 червня президент Зеленський відповів на питання про нібито "недостатнє укріплення" Бахмута перед боями з росіянами. Заявив, що Сили оборони в місті отримували найкращі озброєння.

7 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ, на деяких ділянках просунувшись до 1100 метрів.

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