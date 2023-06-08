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Экс-командир Азова о ситуации у Бахмута: Рвем врага на флангах, диктуем свои условия

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 11:35
Экс-командир Азова о ситуации у Бахмута: Рвем врага на флангах, диктуем свои условия - Фото
Бахмут (Фото: 93-я Холодный Яр)

Экс-командир полка Азов Максим Жорин рассказал в интервью 24 каналу, что украинские военные завладели инициативой на флангах под Бахмутом и готовятся "выбить" оттуда российских оккупантов.

По его словам, стратегически важнейшие бои сейчас проходят на южном и северном флангах под Бахмутом. Там бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады перешли к наступательным действиям.

"Мы полностью забрали инициативу у врага и сейчас "рвём" его на флангах, продвигаясь вперед. Враг больше не может вести наступательные действия. Мы диктуем российской армии свои условия", – сказал он.

Украинские войска планируют оцепить российскую группировку с флангов и создать такие условия, при которых оккупанты не смогут удерживать Бахмут.

Жорин рассказал, что ВСУ "воспользовались тем, что на отдельных участках враг плохо подготовился к обороне".

"Мы продвигаемся вперед, выявляем их позиции, выбиваем их оттуда, закрепляемся и снова продолжаем движение. В итоге, враг либо будет вынужден уйти из города, либо будет уничтожен нашими подразделениями", – сказал экскомандир "Азова".

  • На пресс-конференции 6 июня президент Зеленский ответил на вопрос о якобы "недостаточном укреплении" Бахмута перед боями с россиянами. Заявил, что Силы обороны в городе получали лучшие вооружения.
  • 7 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, на некоторых участках продвинувшись до 1100 метров.

Читайте также: 20 км траншей и 5000 мин: в ВСУ рассказали о тщательно спланированной обороне Бахмута

Милана Головань
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войнабахмутМаксим Жорин
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