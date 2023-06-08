"Враг в активной обороне". В Минобороны прокомментировали бои на юге Украины – карта
На южном направлении российские оккупанты находятся в активной обороне. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Юг. Продолжаются бои за Большую Новоселку на Новопаловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", – сообщили в Минобороны.
По данным Минобороны, на Бахмутском направлении ведутся активные действия Сил обороны, продолжаются бои.
"Кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно", – написала Маляр.
На Купянском, Шахтерском направлениях враг наносит авиационные удары, совершает обстрелы.
На Авдеевском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки наступать, но безуспешно.
"На Марьинском – продолжаются бои. Наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери", – говорится в сообщении.
- 8 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за сутки Силы обороны ликвидировали 730 оккупантов, 28 артиллерийских систем и 18 танков.
- В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки.
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