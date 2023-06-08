UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Враг в активной обороне". В Минобороны прокомментировали бои на юге Украины – карта

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 16:38
Фото: Генштаб ВСУ

На южном направлении российские оккупанты находятся в активной обороне. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Юг. Продолжаются бои за Большую Новоселку на Новопаловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", – сообщили в Минобороны.

"Враг в активной обороне". В Минобороны прокомментировали бои на юге Украины – карта

"Враг в активной обороне". В Минобороны прокомментировали бои на юге Украины – карта

По данным Минобороны, на Бахмутском направлении ведутся активные действия Сил обороны, продолжаются бои.

"Кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно", – написала Маляр.

На Купянском, Шахтерском направлениях враг наносит авиационные удары, совершает обстрелы.

На Авдеевском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки наступать, но безуспешно.

"На Марьинском – продолжаются бои. Наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери", – говорится в сообщении.

  • 8 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за сутки Силы обороны ликвидировали 730 оккупантов, 28 артиллерийских систем и 18 танков.
  • В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки.

Читайте также: Экс-командир Азова о ситуации у Бахмута: Рвем врага на флангах, диктуем свои условия

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАнна Малярконтрнаступлениезапорожское направление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 