Западные СМИ пишут о "начале наступления" ВСУ. В Пентагоне отказались комментировать слухи
В Пентагоне не стали комментировать слухи в западных медиа о якобы "начале наступления" Вооруженных Сил Украины, направив журналистов за комментариями к украинским военным. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.
По его словам, США отслеживают сообщения об усилении боевых действий в Украине в различных местах линии фронта.
"Но когда дело доходит до характеристики этих конкретных операций или разговоров об этих операциях, это лучше оставить украинцам", — сказал Райдер.
Он отметил, что Россия "какое-то время" строила оборону в Украине в ожидании наступления ВСУ.
"Это все, что я сейчас могу сказать. Я не знаю о прибытии какого-либо значительного количества дополнительных российских сил", — подчеркнул представитель Пентагона.
Вчера, 8 июня, замминистра обороны Анна Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.
Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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