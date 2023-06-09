Западные СМИ пишут о "начале наступления" ВСУ. В Пентагоне отказались комментировать слухи

В Пентагоне не стали комментировать слухи в западных медиа о якобы "начале наступления" Вооруженных Сил Украины, направив журналистов за комментариями к украинским военным. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, США отслеживают сообщения об усилении боевых действий в Украине в различных местах линии фронта.

"Но когда дело доходит до характеристики этих конкретных операций или разговоров об этих операциях, это лучше оставить украинцам", — сказал Райдер.

Он отметил, что Россия "какое-то время" строила оборону в Украине в ожидании наступления ВСУ.

"Это все, что я сейчас могу сказать. Я не знаю о прибытии какого-либо значительного количества дополнительных российских сил", — подчеркнул представитель Пентагона.

Вчера, 8 июня, замминистра обороны Анна Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.

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