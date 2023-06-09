UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Западные СМИ пишут о "начале наступления" ВСУ. В Пентагоне отказались комментировать слухи

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 11:31
Западные СМИ пишут о
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В Пентагоне не стали комментировать слухи в западных медиа о якобы "начале наступления" Вооруженных Сил Украины, направив журналистов за комментариями к украинским военным. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, США отслеживают сообщения об усилении боевых действий в Украине в различных местах линии фронта. 

"Но когда дело доходит до характеристики этих конкретных операций или разговоров об этих операциях, это лучше оставить украинцам", — сказал Райдер.

Он отметил, что Россия "какое-то время" строила оборону в Украине в ожидании наступления ВСУ. 

"Это все, что я сейчас могу сказать. Я не знаю о прибытии какого-либо значительного количества дополнительных российских сил", — подчеркнул представитель Пентагона. 

Вчера, 8 июня, замминистра обороны Анна Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагонвойнанаступлениевоенная помощьПэт Райдер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 