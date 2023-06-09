Західні ЗМІ пишуть про "початок наступу" ЗСУ. У Пентагоні відмовилися коментувати чутки

У Пентагоні не стали коментувати чутки в західних медіа про нібито "початок наступу" Збройних Сил України, направивши журналістів за коментарями до українських військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США, бригадний генерал Пет Райдер.

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За його словами, США відстежують повідомлення про посилення бойових дій в Україні у різних місцях лінії фронту.

"Але коли справа доходить до характеристики цих конкретних операцій або розмов про ці операції, це краще залишити українцям", — сказав Райдер.

Він зазначив, що Росія "якийсь час" будувала оборону в Україні в очікуванні наступу ЗСУ.

"Це все, що я зараз можу сказати. Я не знаю про прибуття якоїсь значної кількості додаткових російських сил", — наголосив представник Пентагону.

Учора, 8 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназвані анонімні джерела про те, що Сили оборони нібито "почали" очікуваний наступ.

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