Західні ЗМІ пишуть про "початок наступу" ЗСУ. У Пентагоні відмовилися коментувати чутки
У Пентагоні не стали коментувати чутки в західних медіа про нібито "початок наступу" Збройних Сил України, направивши журналістів за коментарями до українських військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США, бригадний генерал Пет Райдер.
За його словами, США відстежують повідомлення про посилення бойових дій в Україні у різних місцях лінії фронту.
"Але коли справа доходить до характеристики цих конкретних операцій або розмов про ці операції, це краще залишити українцям", — сказав Райдер.
Він зазначив, що Росія "якийсь час" будувала оборону в Україні в очікуванні наступу ЗСУ.
"Це все, що я зараз можу сказати. Я не знаю про прибуття якоїсь значної кількості додаткових російських сил", — наголосив представник Пентагону.
Учора, 8 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.
Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназвані анонімні джерела про те, що Сили оборони нібито "почали" очікуваний наступ.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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