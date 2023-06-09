У мережі з'явились відео, на яких російські окупанти залишають власні позиції. Стверджується, що це відбувається на південній ділянці фронту. Повідомляється, що це зафільмувала 37 бригада морської піхоти Військово-морських сил. Відповідні відео поширили активіст Сергій Стерненко та Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

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На першому відео зафільмовано втечу російських солдатів з власних позицій полем. Зазначається, що це відбулось після ударів ЗСУ по окупантах.

"Масова втеча росіян зі своїх позицій на півдні. Перед тим їм добряче насипали. Били й коли тікали", – підписав відео Стерненко.

СтратКом Збройних сил поширив відео, на якому підрозділ російських окупантів масово залишає свої позиції.

"Рота росіян кинула свої позиції під ударами підрозділів ЗС України", – йдеться у повідомленні.

На відео росіяни один за одним тікають серед дерев. На відео помітний стовб диму від вибуху.

Наразі невідомі точна локація та дата цих подій.

На початку червня 2023 року у західних ЗМІ з'явились повідомлення про нібито початок українського контрнаступу. У Міноборони США відмовились коментувати цю інформацію.

В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу, і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".

9 червня в Міноборони повідомили, що в Запорізькій області тривають позиційні бої, а російські окупанти стоять в обороні.

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